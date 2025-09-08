На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигурантам дела об отравлении сидром запросили более 9 лет лишения свободы

Обвинение запросило фигурантам дела о «Мистере сидре» 9 лет и 9 месяцев
УМВД России по Ульяновской области/РИА Новости

Государственное обвинение запросило для фигурантов дела об отравлении напитком «Мистер сидр» наказание в виде 9 лет и 9 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства в зале суда, прокурор запросил изготовителям напитка наказание в размере, близком к максимальному.

«Прошу суд признать [Артема] Гусейнова и [Анара] Айрапетяна виновными и назначить наказание в виде 9 лет 9 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказал гособвинитель.

В феврале 2025 года в Красноглинский районный суд Самары поступило дело изготовителей «Мистера сидра». 3 июня 2023 года стало известно об отравлении россиян в нескольких регионах страны метанолом. Было установлено, что они выпили разливной напиток, произведенный компанией «Анди» в Самарской области.

Ранее Госдума ввела госрегулирование оборота метанола.

