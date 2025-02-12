Дело изготовителей «Мистера сидра» поступило в суд

Дело изготовителей «Мистера сидра» Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова поступило в Красноглинский районный суд Самары. Об этом сообщает РИА Новости.

Им вменяют ч. 3 статьи 238 («Производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности») УК РФ. Агентство отмечает, что дату первого заседания еще не назначили.

По данным следствия, Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну. Он поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка. После употребления «Мистера сидра» медики не смогли спасти 46 человек в разных регионах России.

3 июня 2023 года стали поступать сообщения об отравлении россиян в нескольких регионах страны метанолом. Было установлено, что они выпили разливной напиток, произведенный компанией «Анди» в Самарской области.

Ранее была названа причина массового отравления шаурмой в Пермском крае.