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Госдума ввела госрегулирование оборота метанола

Госдума приняла закон о запрете розничной продажи метанола
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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Госдума приняла закон о госрегулировании оборота метанола и содержащих его жидкостей, в том числе запрещающий их розничную продажу. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ определяет правовые рамки для оборота метилового спирта и его содержащих жидкостей в России. Цель — защита здоровья и прав граждан, экономических интересов страны, а также обеспечение безопасности этой химической продукции. Закон при этом не касается автомобильного бензина и других метанолсодержащих жидкостей.

Закон подразумевает создание в государственной информационной системе (ГИС) промышленности специального реестра. В него войдет информация об организациях и индивидуальных предпринимателях, которые занимаются производством, переработкой, использованием, продажей, перевозкой, погрузкой и разгрузкой, хранением и уничтожением метанола, а также жидкостей, содержащих его. Вести этот реестр будет уполномоченный орган, назначенный правительством.

В феврале 2025 года в Красноглинский районный суд Самары поступило дело изготовителей «Мистера сидра» Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова. 3 июня 2023 года стало известно об отравлении россиян в нескольких регионах страны метанолом. Было установлено, что они выпили разливной напиток, произведенный компанией «Анди» в Самарской области.

Ранее россиян предупредили об опасности некачественной жидкости для розжига.

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