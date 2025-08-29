На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Со дна Ладожского озера достали 260 боеприпасов

Водолазы МЧС обезопасили дно ладожского Озера от боеприпасов ВОВ
Иоанн Ткаченко/«Газета.Ru»

Со дна Ладожского озера спасатели МЧС подняли и обезвредили 3,5 тонны боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С начала проведения работ по разминированию акватории Ладожского озера в Ленинградской области группировкой сил МЧС России совершено 133 спуска. Общее время подводных работ составило более 140 часов», — уточнили в МЧС.

Всего в рамках операции по очистке Ладоги от опасного «эха войны» специалисты обезвредили 260 боеприпасов. Опасной работой занимались сотрудники Центра спасательных операций особого риска «Лидер», а также представители Главного управления МЧС России по Ленинградской области, Северо-Западного поисково-спасательного отряда, и Министерства обороны.

Как подчеркнули в МЧС, неразорвавшиеся боеприпасы, пролежавшие на дне десятилетиями, представляли собой серьезную угрозу для безопасности региона. Особенно опасна может быть такая «находка» при механическом воздействии — во время судоходства, траления или рыболовных работ может произойти детонация.

Ранее сообщалось, что по Ладожскому озеру прошло подряд три крупных смерча.

