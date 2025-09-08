На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Резервный борт для рейса Екатеринбург — Анталья вылетел из Москвы в Атырау

AZUR air отправил в Атырау резервный борт для рейса Екатеринбург — Анталья
Global Look Press

Резервный самолет авиакомпании AZUR air вылетел из Москвы в казахстанский аэропорт Атырау для выполнения рейса ZF-839 ЕкатеринбургАнталья. Об этом рассказали РИА Новости в компании.

Утром 8 сентября AZUR air сообщила, что самолет авиакомпании, летевший из Екатеринбурга в Анталью, совершил посадку на запасном аэродроме Казахстана в Атырау по технической причине. Посадка прошла благополучно в штатном режиме. На борту находились 339 пассажиров, сообщает екатеринбургский Telegram-канал Е1.

Как уточнили в авиакомпании, на время ожидания все они размещены в терминале аэропорта Атырау. Им предоставлены прохладительные напитки и горячее питание в соответствии с федеральными авиационными правилами.

3 сентября самолет B-757 200 авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Иркутск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птицы в отсек стеклоочистителя сразу после взлета.

Ранее в РФ опоздавшим на самолет пассажирам разрешили не покупать новый билет обратно.

