Самолет из Иркутска во Вьетнам вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший во Вьетнам самолет вернулся в Иркутск из-за столкновения с птицей

Самолет, летевший по маршруту Иркутск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета.. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что около 10:00 (05:00 мск) самолет B-757 200 авиакомпании Azur Air вернулся в аэропорт Иркутска из-за попадания птицы в отсек стеклоочистителя сразу после взлета.

По данному факту Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку. В публикации отмечается, что повторный вылет рейса запланирован на 15:30 (10:30 мск).

2 сентября сообщалось, что рейс из Владивостока в Москву был отменен из-за того, что самолет, который должен был его выполнить, получил повреждения из-за столкновения со стаей птиц при посадке. На воздушном судне был поврежден носовой обтекатель. Пассажиры, которые собирались вылететь отмененным рейсом, будут доставлены в столицу другими самолетами. Сейчас они размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием.

Ранее в РФ опоздавшим на самолет пассажирам разрешили не покупать новый билет обратно.