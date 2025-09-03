На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самолет из Иркутска во Вьетнам вернулся в аэропорт вылета

Вылетевший во Вьетнам самолет вернулся в Иркутск из-за столкновения с птицей
true
true
true
close
Depositphotos

Самолет, летевший по маршруту Иркутск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета.. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что около 10:00 (05:00 мск) самолет B-757 200 авиакомпании Azur Air вернулся в аэропорт Иркутска из-за попадания птицы в отсек стеклоочистителя сразу после взлета.

По данному факту Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку. В публикации отмечается, что повторный вылет рейса запланирован на 15:30 (10:30 мск).

2 сентября сообщалось, что рейс из Владивостока в Москву был отменен из-за того, что самолет, который должен был его выполнить, получил повреждения из-за столкновения со стаей птиц при посадке. На воздушном судне был поврежден носовой обтекатель. Пассажиры, которые собирались вылететь отмененным рейсом, будут доставлены в столицу другими самолетами. Сейчас они размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием.

Ранее в РФ опоздавшим на самолет пассажирам разрешили не покупать новый билет обратно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами