Российский рыбак случайно закинул удочку на провода и не выжил

В Саратовской области рыбак не выжил после того, как задел удочкой провода

В Саратовской области рыбалка закончилась для 28-летнего местного жителя трагедией. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

Несчастный случай произошел в Энгельсском районе области. По информации издания, мужчина пришел рыбачить на оросительный канал у поселка Новопушкинское. Он забросил удочку и случайно задел ею за провода. В результате случившегося пострадавший получил жуткие ожоги. Спасти его не удалось.

До этого аналогичный случай произошел в Костромской области. 35-летний мужчина рыбачил на берегу реки у поселка Шувалово и случайно задел удочкой провода под напряжением. Его так же не удалось спасти.

