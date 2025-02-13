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В России предложили штрафовать за незаконную зимнюю рыбалку

Общественник Курдесов призвал ввести штрафы за незаконную зимнюю ловлю рыбы
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Alexander Lukatskiy/Shutterstock/FOTODOM

В России следует ввести штрафы для граждан за незаконную зимнюю рыбалку. Об этом в интервью RT рассказал руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

По его словам, данную сферу следует регулировать, возможно, лицензировать. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты.

Курдесов подчеркнул, что российские спасательные ведомства тратят огромные деньги на спасение участников зимней рыбалки, а специалисты подвергают свои жизни опасности.

Около 300 рыбаков на Сахалине оказались на дрейфующей льдине, ее оторвало из-за сильного ветра. Любители рыбалки пытались самостоятельно вернуться и перепрыгивали постепенно расширяющуюся трещину, однако ситуация вышла из-под контроля. МЧС начало широкомасштабную спасательную операцию — часть рыбаков уже вернули на берег, однако некоторые отказались эвакуироваться без улова. Что известно о попавших в беду — в материале «Газеты.Ru».

Как рассказали очевидцы с места происшествия, трещина стремительно расширялась, примерно за минуту разрыв составил около семи метров.

Ранее в Магадане спасли рыбака в Охотском море.

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