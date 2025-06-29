В Костромской области рыбак задел удочкой провод и получил удар током

В Костромской области мужчину ударило током во время рыбалки

В Костромском районе области устанавливаются обстоятельства травмирования местного жителя током, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел на берегу реки в поселке Шувалово. 35-летний мужчина рыбачил и случайно задел удочкой провода под напряжением. Рыбак получил удар током, спасти его не удалось.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, следователи опрашивают свидетелей несчастного случая и устанавливают все обстоятельства случившегося.

До этого в Приозерском районе Ленинградской области подросток получил удар током, упал на рельсы и чудом выжил. 15-летний школьник случайно схватился за высоковольтный провод, получил удар током и упал с моста на железнодорожные пути. Пострадавший выжил, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом нескольких ребер, ожоги конечностей и нарушение ритма сердца.

Ранее в Коврове школьника ударило током в лесу.