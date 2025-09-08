Россиянам рассказали, как можно заразиться холерой

Возбудитель холеры распространяется в теплых водоемах в жаркую погоду, опасным может быть как питье зараженной воды, так и купание в ней. Об этом «Москве 24» рассказал эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский, комментируя ситуацию со вспышками холеры в Турции.

«Основное правило: вся используемая вода должна быть кипяченой, а при купании — ни в коем случае не глотать воду. В группе риска и те, кто любит напитки со льдом, поскольку те могли сделать из некипяченой воды», — сказал инфекционист.

По его словам, после заражения у пациента начинаются очень сильная диарея, рвота, происходит сильное обезвоживание, что дает сильную нагрузку на сердце. Покровский добавил, что для лечения нужно будет внутривенно вводить большое количество замещающих жидкостей, соли и растворов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что в России не фиксируются случаи распространения холеры внутри страны. Глава ведомства отметила, что холера представляет собой серьезную проблему. В 2022 году было издано постановление Главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию заболеванию. В связи с этим в России начали заранее готовиться к возможным случаям холеры, уточнила Попова.

Ранее сообщалось, что в России создали тест на иммунитет к холере.