На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как можно заразиться холерой

Инфекционист Покровский: холерой можно заразиться в теплых водоемах
true
true
true
close
Depositphotos

Возбудитель холеры распространяется в теплых водоемах в жаркую погоду, опасным может быть как питье зараженной воды, так и купание в ней. Об этом «Москве 24» рассказал эпидемиолог и инфекционист Вадим Покровский, комментируя ситуацию со вспышками холеры в Турции.

«Основное правило: вся используемая вода должна быть кипяченой, а при купании — ни в коем случае не глотать воду. В группе риска и те, кто любит напитки со льдом, поскольку те могли сделать из некипяченой воды», — сказал инфекционист.

По его словам, после заражения у пациента начинаются очень сильная диарея, рвота, происходит сильное обезвоживание, что дает сильную нагрузку на сердце. Покровский добавил, что для лечения нужно будет внутривенно вводить большое количество замещающих жидкостей, соли и растворов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила, что в России не фиксируются случаи распространения холеры внутри страны. Глава ведомства отметила, что холера представляет собой серьезную проблему. В 2022 году было издано постановление Главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию заболеванию. В связи с этим в России начали заранее готовиться к возможным случаям холеры, уточнила Попова.

Ранее сообщалось, что в России создали тест на иммунитет к холере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами