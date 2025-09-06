В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с распространением холеры в России

В России не фиксируются случаи распространения холеры внутри страны. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава ведомства отметила, что холера представляет собой серьезную проблему. В 2022 году было издано постановление Главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию заболеванию. В связи с этим в России начали заранее готовиться к возможным случаям холеры, уточнила Попова.

«Поэтому мы регистрируем у себя завозные случаи и ни одного случая внутреннего распространения, чтобы человек приехал сюда и заразил кого-то, — такого у нас нет», — сказала глава Роспотребнадзора.

Накануне эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что в Турции скрывают реальные масштабы заболевания холерой, в то же время турецкие больницы уже переполнены. На рвоту и температуру пожаловались десятки российских туристов. В РНИМУ им. Н.И. Пирогова уверены, что новая волна заболевших в Турции, исходя из клинической картины, вызвана энтеровирусами или ротавирусами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в СПЧ связали возможную вспышку холеры с мигрантами.