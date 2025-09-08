На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Социальный фонд объяснил, когда не оплачивается больничный

Соцфонд: работа по совместительству лишает выплат по больничному
Александр Кряжев/РИА Новости

Больничный лист, открытый по основному месту работы, не будет оплачен в случае, если россиянин продолжает трудовую деятельность во время болезни на работе по совместительству и получает за нее деньги, даже если это дистанционная работа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Социального фонда России.

Отмечается, что освобождение от работы с соблюдением режима, прописанного врачом, должно касаться любого места работы. В противном случае это становится дополнительным финансовым стимулированием и злоупотреблением правом на такой отдых сотрудника.

При этом несоблюдение назначенного врачом режима лечения может отрицательно сказываться на процессе выздоровления человека, а выход на работу без выписки является одним из нарушений условий оказания медпомощи, говорится в документе.

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина предупредила, что в России в период временной нетрудоспособности по болезни работники должны полностью освобождаться от выполнения трудовых обязанностей. Если же руководство все равно привлекает сотрудника к работе и настаивает на этом, то компанию ждет штраф.

Ранее стало известно, можно ли взять больничный, если не болеешь.

