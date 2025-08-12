Стало известно, можно ли взять больничный, если не болеешь

Россияне могут легально оформить больничный лист, даже если не болеют. Об этом сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Это можно сделать на абсолютно законных основаниях… При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на 5–9 дней», — рассказала она.

По словам Подольской, можно также получить больничный без болезни в случае проведения медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность человека, или для ухода за больным членом семьи.

В июле член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что право российских работников на отпуск сохраняется даже в том случае, если ему пришлось уйти на долгий больничный. Если же на лечение сотрудник попал во время своего запланированного отдыха, то сразу после выздоровления и закрытия больничного листа компания должна представить ему положенный отпуск.

