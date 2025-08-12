На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, можно ли взять больничный, если не болеешь

РИА Новости: больничный можно получить в случае проведения медицинских процедур
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Россияне могут легально оформить больничный лист, даже если не болеют. Об этом сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Это можно сделать на абсолютно законных основаниях… При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на 5–9 дней», — рассказала она.

По словам Подольской, можно также получить больничный без болезни в случае проведения медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность человека, или для ухода за больным членом семьи.

В июле член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что право российских работников на отпуск сохраняется даже в том случае, если ему пришлось уйти на долгий больничный. Если же на лечение сотрудник попал во время своего запланированного отдыха, то сразу после выздоровления и закрытия больничного листа компания должна представить ему положенный отпуск.

Ранее психолог объяснила, почему миллениалы и зумеры не берут больничные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами