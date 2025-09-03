Эксперт: компаниям грозят штрафы за работу сотрудников на больничном

В России в период временной нетрудоспособности по болезни работники должны полностью освобождаться от выполнения трудовых обязанностей. Если же руководство все равно привлекает сотрудника к работе и настаивает на этом, то компанию ждет штраф, предупредила в беседе с RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Право сотрудников на больничный отпуск закреплено в ФЗ «Об охране здоровья граждан». Если же начальство игнорирует его, то на компанию можно пожаловаться в инспекцию труда, отметила Санина. В этом случае, по ее словам, организацию привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ о нарушении трудового законодательства и прочих норм трудового права.

Однако если работник продолжает во время больничного отпуска выполнять свои обязанности по собственной инициативе, то никакой дополнительной платы он за это не получит, и штрафы компании не грозят, добавила специалист.

«Согласно законодательству, гражданин имеет право либо на заработную плату за фактически отработанное время, либо на пособие по временной нетрудоспособности, но не на оба вида выплат одновременно», — заключила Санина.

До этого эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская напомнила, что с 1 сентября в РФ вступили в силу новые правила расчета среднего заработка, в связи с чем уход на больничный перед увольнением может уменьшить размер выходного пособия. Так, после вступления правил в силу из расчетного периода будут исключаться все временные промежутки, когда работник фактически не осуществлял трудовую деятельность. Например, отпуск, больничный, дополнительные выходные по уходу за детьми-инвалидами и так далее. Данное нововведение означает, что нахождение на больничном непосредственно перед увольнением может повлиять на размер конечных выплат, включая компенсацию за неиспользованные дни отпуска, уточнила Подольская.

