В Госдуме рассказали об индексации зарплат бюджетников в этом году

Депутат Говырин: с 1 октября бюджетникам индексируют зарплату на 7,6%
Depositphotos

С 1 октября текущего года для работников, чья заработная плата обеспечивается за счет федерального бюджета, вступает в силу индексация. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия»).

По его словам, бюджетникам проиндексируют зарплату на 7,6%. Как заявил парламентарий, речь идет о работниках федеральных учреждений и органов, а не о сотрудниках региональных или муниципальных организаций.

Он обратил внимание, что кабмин закрепил соответствующее решение в официальном распоряжении № 2071-р от 1 августа 2025 года, и именно оно является юридическим основанием для корректировки выплат. Под действие документа, как отметил политик, подпадают несколько категорий граждан. Он уточнил, что это сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных государственных органов, а также гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Кроме того, депутат подчеркнул, что эта индексация будет плановой, она коснется десятков тысяч работников по всей России.

«Для одних она выражается в прибавке к базовому окладу, для других — в изменении всей системы надбавок и стимулирующих выплат, что в совокупности даст заметный рост заработной платы в федеральном секторе», — добавил депутат.

До этого сообщалось, что, по данным Росстата, разрыв между зарплатными ожиданиями и фактическими доходами россиян составляет более 48%. Так, средняя зарплата в апреле 2025 года — 97,4 тыс. рублей. Средние ожидания соискателей — 146 тыс., медиана — 110 тыс. рублей. Среди кандидатов без опыта средние ожидания — 92 тыс. рублей при медиане 73  тыс. рублей. Работодатели предлагают 75–83  тыс. рублей. Как пояснил депутат Московской областной думы, экономист Анатолий Никитин, у россиян происходит расхождение между ожиданиями и реальностью — соискатели настроены на доход выше рынка, а работодатели вынуждены прибегать к антикризисным управленческим решениям.

Ранее россиянам пообещали рост зарплат в 2026 году.

