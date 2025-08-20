В России оценили разницу между зарплатными ожиданиями и фактическими доходами

Никитин: разрыв между зарплатными ожиданиями и реальными доходами в РФ близок к 50%

Разрыв между зарплатными ожиданиями и фактическими доходами россиян составляет более 48%, оценил для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«По данным Росстата, средняя зарплата в апреле 2025 года — 97,4 тыс. рублей. Средние ожидания соискателей — 146 тыс., медиана — 110 тыс. рублей. Среди кандидатов без опыта средние ожидания — 92 тыс. рублей при медиане 73 тыс. рублей. Работодатели предлагают 75–83 тыс. рублей. Баланс между спросом и предложением достигается лишь в отдельных секторах — IT, инженерии и ОПК, где конкуренция за кадры высокая. При этом, согласно исследованиям, около 20% предприятий приостановили набор сотрудников, 15% задерживают выплату зарплат, 12% не выплачивают премии, а 10% планируют не повышать, а сокращать зарплаты. В условиях высокой долговой нагрузки и растущих расходов многие компании сталкиваются с угрозой банкротства», — отметил Никитин.

Он констатировал, что у россиян происходит расхождение между ожиданиями и реальностью — соискатели настроены на доход выше рынка, а работодатели вынуждены прибегать к антикризисным управленческим решениям.

Депутат призвал при трудоустройстве объективно оценивать свой опыт. Для этого Никитин посоветовал провести анализ среднего предложения по зарплате в своем регионе и соотнести требования в вакансии со своими навыками. По мнению экономиста, этот шаг поможет адекватно сформировать уровень зарплатных ожиданий.

«Например, если на вашей должности доход варьируется от 80 тыс. до 100 тыс. рублей, логично ставить в резюме сумму в данном диапазоне. Для повышения нужны четкие обоснования и подтвержденные факты. Но можно и сменить профессию или повысить квалификацию — в 2024 году переобучение прошли 1,3 млн россиян», — рекомендовал Никитин.

Он добавил, что со стороны работодателя, если нет возможности поднять уровень зарплаты до средней по рынку, нужно помнить о нематериальной мотивации — гибкий график, система бонусов и здоровая атмосфера в коллективе имеют большое значение и зачастую являются решающими факторами в выборе компании.

