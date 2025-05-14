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Россиянам пообещали рост зарплат в 2026 году

Депутат Никитин: зарплаты россиян вырастут на 10-15% в 2026 году
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Зарплаты россиян вырастут на 10-15% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, спрогнозировал для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин.

«По информации Министерства экономического развития, зарплаты в 2026 году будут расти медленнее. Прогнозируется повышение на 5,7% против 7% в 2025 году. Рост размера оплаты труда, в том числе, зависит от инфляции. Считаю, что есть вероятность увеличения до 10-15% в 2026 году. Ключевая ставка в 21% приводит к подорожанию производства и ограничивает возможность изменения фонда оплаты труда. До 2026 года ключевая ставка может резко снизиться и потом снова подняться. Говорить о снижении роста зарплат в промышленности преждевременно. Спрос на производственные кадры остается высоким», — отметил Никитин.

По его словам, за последние три года выплаты конструкторам, фрезеровщикам, шеф-инженерам и сервисным инженерам выросли в полтора-два раза. В приоритетных отраслях (промышленность, ИТ) рост зарплат продолжится, тогда как в остальных — будет умеренным, заключил депутат.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в РФ в 2024 году составила 87 952 рубля в месяц до вычета налогов (+18,3% по сравнению с 2023 годом). По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году средняя номинальная зарплата может достичь 102 728 рублей, что на 16,8% больше по сравнению с 2024 годом.

Ранее экономист предупредил россиян о замедлении темпов роста зарплат.

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