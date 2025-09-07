Власти Джерси заподозрили Абрамовича в коррупции и отмывании денег

Власти острова Джерси начали уголовное расследование в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича, подозреваемого в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на документы из Федерального уголовного суда Швейцарии.

Из документов следует, что следователи хотят выяснить источники состояния Абрамовича, полученного «в период хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах». В рамках расследования власти Джерси направили несколько запросов в суды Швейцарии. С их помощью они хотят получить сведения о банковских счетах, связанных с миллиардером компаний.

«Абрамович через своих адвокатов отверг все обвинения и заявил, что любые предположения о его причастности к преступной деятельности являются ложными», — говорится в публикации.

В марте портал Cq.ru сообщил, что Абрамович станет участником судебного разбирательства с британским правительством. По информации источника, власти Соединенного Королевства хотят разрешить спор по поводу использования денег, полученных российским бизнесменом после продажи контрольного пакета акций клуба «Челси».

Ранее в Германии заподозрили, что Абрамович уклоняется от санкций.