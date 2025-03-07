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Великобритания будет судиться с Абрамовичем из-за продажи «Челси»

The Guardian: Британия подает в суд на Абрамовича из-за продажи «Челси»
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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Бывший владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович в ближайшем времени станет участником судебного разбирательства с британским правительством. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, власти Соединенного Королевства хотят разрешить спор по поводу использования денег, полученных российским бизнесменом после продажи контрольного пакета акций клуба. По заявлению МИД Великобритании, правительство работает над тем, чтобы эти деньги как можно скорее были направлены на гуманитарные нужды Украины.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года он продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен продлить контракт с воспитанником.

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