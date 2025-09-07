На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Патриарших прудах провели благотворительный матч в пользу подопечных фонда Хабенского

В Москве прошел 8-й благотворительный футбольный матч в помощь фонду Хабенского
true
true
true
close
ДоброFON

В Москве на Патриарших прудах прошел восьмой благотворительный футбольный матч между командой фонда Константина Хабенского и сборной благотворительной программы ДоброFON компании Fonbet. После игры компания передала в фонд 5 млн рублей, сообщила пресс-служба Fonbet.

Cообщается, что мероприятие направлено на помощь подопечным фонда Хабенского — детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга.

В этом году на поле вышли актеры Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Евдокимов, Тихон Жизневский, Егор Корешков, Леон Кемстач, Дмитрий Чеботарев и Данила Якушев, писатель Александр Цыпкин, комик Филипп Воронин, главный редактор Music Box Кирилл Палинов, блогеры Стас Круглицкий, Евгений Спиряков и Анар Абдуллаев.

Также в матче приняли участие известные спортсмены: фигуристы Роман Костомаров и Евгения Медведева, баскетболист Андрей Кириленко, хоккеист Владислав Каменев, футболист Даниил Чалов, первая ракетка России по паделу Александр Халанский. Игру также поддержали генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев и спортивный комментатор Карен Адамян.

Комментировал матч голос телеканала «Матч ТВ» Роман Нагучев. В церемонии награждения принял участие вратарь ПФК ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев.
Команды возглавили Иван Хабенский и управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов. Судил матч арбитр Всероссийской категории Илья Елеференко. Встреча завершилась со счетом 8:8.

Основатель фонда и актер Константин Хабенский отметил, что проведение матчей стало традицией и продолжается уже восемь лет, выступая живым и искренним форматом благотворительности.

Валентин Голованов подчеркнул, что такие мероприятия важны для общества и объединяют людей разных профессий.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил значимость объединения артистов и спортсменов ради помощи детям.

Также участники матча подчеркнули, что подобные инициативы не менее важны, чем сам сбор средств, так как привлекают внимание общества к деятельности фонда и необходимости поддерживать людей, столкнувшихся с тяжелыми заболеваниями.

