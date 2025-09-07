На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители России смогут увидеть «кровавую Луну»

РАН: в РФ 7 сентября можно будет увидеть последнее в 2025 году лунное затмение
Depositphotos

Жители России смогут наблюдать полное лунное затмение вечером в воскресенье, 7 сентября. Это будет последнее подобное явление в 2025 году, которое можно увидеть на территории РФ, отметили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

Затмение будет длиться 5 часов — с 18:28 до 23:55. В 20:31 спутник Земли полностью погрузится в тень планеты и в это время произойдет полное лунное затмение. Как отмечается на сайте московского Планетария, «кровавую Луну» можно будет увидеть над городами России с 21:12. Так она называется потому, что проходя через тень Земли и постепенно утрачивая яркость, приобретает красноватые оттенки.

Лунное затмение смогут наблюдать не только в России, но и в Австралии, Индии и Центральной Азии. Часть полной фазы будет видна в Европе, Восточной Азии, Африке и Новой Зеландии. А вот на территории Южной и Северной Америки наблюдать затмение не получится.

Кровавая, или красная, Луна — это явление, которое возникает во период полного лунного затмения. Название произошло из-за глубокого медно-оранжевого свечения, которое наблюдается при полном затмении. Последний раз подобное затмение можно было наблюдать 14 марта 2025 года.

Ранее астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей.

