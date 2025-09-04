На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Астероид пролетел внутри лунной орбиты на рекордно близком расстоянии от Земли

Астероид размером с челябинский метеорит пролетел рядом с Землей
9NOIRLab/NSF/AURA/R

Астероид 2025 QD8 пролетел внутри орбиты Луны на рекордно близком расстоянии от Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает РИА Новости.

Он сблизился с Землей на минимальное расстояние примерно в 18:00 мск.

«Опасности для Земли тело не создало и разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 расстояния до Луны (чуть более 200 тысяч километров)», — рассказали в ИКИ РАН.

Небесное тело впервые заметили 18 августа, ранее о нем не было известно. В настоящее время астероид все еще находится внутри орбиты Луны.

Размер астероида — 22 метра, это сравнимо с размером челябинского метеорита, который разрушился в окрестностях Челябинска на высоте 23,3 км 15 февраля 2013 года.

До этого астроном, глава отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что москвичи впервые за семь лет смогут увидеть полное лунное затмение.

Ранее в космосе была найдена капсула времени, хранящая тайны Солнечной системы.

