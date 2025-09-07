Патрушев заявил, что «Северные потоки» подорвали высококлассные диверсанты

«Северные потоки» подорвала высококлассная команда диверсантов с большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых условиях Балтийского моря, у Великобритании есть такие пловцы. Об этом помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев написал в колонке для издания «Коммерсантъ».

«Уничтожение участка подводного трубопровода – сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна», — считает Патрушев.

Он добавил, что в случае с ситуацией с «Северными потоками» речь идет о диверсионном акте, который был выполнен «на весьма профессиональном уровне».

По его словам, подобное могли сделать бойцы британской Специальной лодочной службы, которая является одним из старейших военно-морских подразделений.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили об интересе к восстановлению «Северных потоков».