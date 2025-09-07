Глава Бурятии исполнит мечту сестер-курсанток, встретившихся с Путиным

Сестры-курсантки из Бурятии, встретившиеся на ВЭФ с Путиным, прыгнут с парашютом

Курсантки бурятского центра «Воин» Арьяна и Дарина Дагбацыреновы, с которыми на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) встречался президент РФ Владимир Путин, смогут исполнить свою мечту. Об этом написал в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

По его словам, главе государства сестры рассказали, что мечтают прыгнуть с парашютом. Глава Бурятии поручил подготовить их к этому. Сестры смогут прыгнуть с парашютом в Волгограде во время в сентябрьской военно-спортивной игры «Зарница».

«Мечты должны сбываться — особенно если это мечты смелых, целеустремленных жителей Бурятии», — заключил чиновник.

На этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин выделил спецборт летного отряда «Россия», чтобы спасти тяжелобольного мальчика из РФ, находившегося в КНР. Китайские врачи констатировали, что мальчика нужно возвращать на родину. Мать ребенка обратилась в российское посольство за помощью в транспортировке.

Ранее китаец, которого Путин поцеловал в лоб 25 лет назад, захотел снова с ним встретиться.