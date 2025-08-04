Китаец, которого Путин поцеловал в лоб, хочет снова встретиться с ним

Китаец, которого Путин поцеловал в лоб в 2000 году, хочет встретиться с ним

Китаец Пэн Пай, которого президент России Владимир Путин поцеловал в лоб во время посещения КНР в 2000 году, хочет снова встретиться с главой РФ. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Издание отмечает, что во время того визита российский лидер пообщался с тогда еще 12-летним мальчиком и его отцом, создав трогательный момент, который запечатлели фотографы. Мальчик по имени Пэн Пай является уроженцем города Юэян в провинции Хунань в центральном Китае.

«Сейчас этот мужчина работает инженером и помнит момент, когда президент поцеловал его в лоб, и говорит, что эта встреча оказала неизгладимое влияние на его жизнь», — сказано в сообщении.

Как пишет South China Morning Post, эта встреча стала переломным моментом в его жизни. Данное событие вызвало у Пэн Пая интерес к России и сподвигло его начать изучать русский язык. В 2007 году он получил стипендию президента РФ. Китаец поступил в один из ведущих московских вузов, где изучал мостостроение и тоннелестроение. В 2013 году он со степенью магистра вернулся на родину и стал руководителем инженерного отдела крупной строительной компании в провинции Хунань.

Пэн Пай, слова которого приводит газета, признался, что с нетерпением ждет возможности снова встретиться с президентом России, «выразить ему свое уважение и поделиться историей своего роста».

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