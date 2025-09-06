Студентка поверила мошеннику с «корочкой» и отдала почти 10 млн рублей

В Красноярском крае девушка отдала почти 10 млн рублей аферисту с удостоверением

Студентка из Красноярского края лишилась почти десяти миллионов рублей, поверив мошеннику, который продемонстрировал ей свое удостоверение. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сначала мошенники представились менеджерами оператора и сообщили о возможной блокировке SIM-карты. Чтобы этого не произошло, ее убедили в необходимости заключить договор с оператором. В результате пострадавшая сообщила код из сообщения.

«Получив доступ к ее номеру, злоумышленники через поддельный аккаунт «Госуслуг» имитировали взлом и перевели разговор в мессенджеры», – сообщается в публикации.

Студентке рассказали об оформленных на нее кредитах и переводах денег в другую страну с ее счета. В какой-то момент с ней связался мужчина, который по видеосвязи продемонстрировал служебное удостоверение и потребовал отправить деньги семьи неизвестным, чтобы «задекларировать».

Девушка взяла у матери деньги (в том числе и в валюте), украшения и передала курьеру. Чтобы «вернуть» средства, пострадавшая оформила кредиты и отправила деньги на указанные реквизиты.

Всего она лишилась 9,9 миллиона рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее доцент петербургского вуза «задекларировал» у мошенников 7 млн рублей.