На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Студентка поверила мошеннику с «корочкой» и отдала почти 10 млн рублей

В Красноярском крае девушка отдала почти 10 млн рублей аферисту с удостоверением
true
true
true
close
Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Студентка из Красноярского края лишилась почти десяти миллионов рублей, поверив мошеннику, который продемонстрировал ей свое удостоверение. Об этом сообщает прокуратура региона.

Сначала мошенники представились менеджерами оператора и сообщили о возможной блокировке SIM-карты. Чтобы этого не произошло, ее убедили в необходимости заключить договор с оператором. В результате пострадавшая сообщила код из сообщения.

«Получив доступ к ее номеру, злоумышленники через поддельный аккаунт «Госуслуг» имитировали взлом и перевели разговор в мессенджеры», – сообщается в публикации.

Студентке рассказали об оформленных на нее кредитах и переводах денег в другую страну с ее счета. В какой-то момент с ней связался мужчина, который по видеосвязи продемонстрировал служебное удостоверение и потребовал отправить деньги семьи неизвестным, чтобы «задекларировать».

Девушка взяла у матери деньги (в том числе и в валюте), украшения и передала курьеру. Чтобы «вернуть» средства, пострадавшая оформила кредиты и отправила деньги на указанные реквизиты.

Всего она лишилась 9,9 миллиона рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее доцент петербургского вуза «задекларировал» у мошенников 7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами