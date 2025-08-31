Подростков в России начали вовлекать в финансовую пирамиду с «прослушиванием музыки»

Мошенники стали втягивать подростков в финансовую пирамиду, обещая деньги за «прослушивание музыки». Об этом сообщила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Она рассказала, что несовершеннолетним сулят до 1 тыс. руб. в день. При этом для начала «работы» нужно сделать взнос. Впоследствии подростки узнают, что «прослушивание музыки» не приносит почти никаких денег, а зарабатывать позволяет перепродажа доступа к «проекту» другим людям.

«При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке», — отметила Храпунова.

Она призвала поговорить с детьми и объяснить, что в случае потери небольшой суммы не нужно пытаться вернуть деньги, становясь соучастником финансовой пирамиды.

Накануне стало известно, что в Челябинске жертвой злоумышленников стала 15-летняя девочка, которая перевела мошенникам деньги родителей. Ее убедили, что хакеры из «недружественной страны» получили доступ к данным ее семьи и теперь всем родственникам угрожает опасность. Испуганный подросток по инструкции злоумышленников купила новый телефон, установила определенное приложение и перевела через банкомат все семейные сбережения — более 1 млн руб. — на указанный счет.

Ранее россиян предупредили о популярных схемах обмана школьников в 2025 году.