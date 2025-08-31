На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростков в России начали вовлекать в финансовую пирамиду с «прослушиванием музыки»

Мошенники стали обманывать подростков, обещая деньги за прослушивание музыки
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали втягивать подростков в финансовую пирамиду, обещая деньги за «прослушивание музыки». Об этом сообщила РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Она рассказала, что несовершеннолетним сулят до 1 тыс. руб. в день. При этом для начала «работы» нужно сделать взнос. Впоследствии подростки узнают, что «прослушивание музыки» не приносит почти никаких денег, а зарабатывать позволяет перепродажа доступа к «проекту» другим людям.

«При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и легкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и еще получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке», — отметила Храпунова.

Она призвала поговорить с детьми и объяснить, что в случае потери небольшой суммы не нужно пытаться вернуть деньги, становясь соучастником финансовой пирамиды.

Накануне стало известно, что в Челябинске жертвой злоумышленников стала 15-летняя девочка, которая перевела мошенникам деньги родителей. Ее убедили, что хакеры из «недружественной страны» получили доступ к данным ее семьи и теперь всем родственникам угрожает опасность. Испуганный подросток по инструкции злоумышленников купила новый телефон, установила определенное приложение и перевела через банкомат все семейные сбережения — более 1 млн руб. — на указанный счет.

Ранее россиян предупредили о популярных схемах обмана школьников в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами