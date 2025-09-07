Большинство регионов РФ ужесточили условия сбыта алкоголя

Большинство регионов России ужесточили требования к продаже алкоголя. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в дальнейшем условия реализации такой продукции могут стать еще строже.

Сложнее всего купить алкоголь в селе Хамакар Катангского района Иркутской области. Там выпивку можно купить только в пятницу с 17:00 до 20:00.

Наиболее масштабные ограничения действуют в Вологодской области, где с 1 марта 2025 года алкоголь в магазинах продается по будням с 12:00 до 14:00 и без ограничений в выходные дни и отдельные праздники. При этом в кафе и ресторанах продажа спиртного не ограничена. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре розничная продажа алкоголя запрещена с 20:00 до 08:00 утра.

В Калининградской алкоголь продается до 23:00 в заведениях общепита многоквартирных домах, но в обычных магазинах — только с 11:00 до 21:00. В Санкт-Петербурге с 1 сентября продажа спиртного в точках, расположенных в многоквартирных домах, запрещена с 22:00 до 11:00.

5 сентября губернатор Камчатки Солодов также пообещал ужесточить в регионе торговлю алкоголем. Сейчас там запрещена торговля алкоголем в многоквартирных домах.

Ранее самарский губернатор прокомментировал обвинения в алкоголизме.