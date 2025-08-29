На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самарский губернатор прокомментировал обвинения в алкоголизме

Самарский губернатор Федорищев спокойно относится к слухам о своем алкоголизме
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью для Sova.info заявил, что спокойно относится к заявлениям критиков о его алкоголизме.

«Сложная ситуация в головах, сложная ситуация в подходах, сложная ситуация в контрдавлении некоторых недружественных нам структур, которые продуцируют все эти фейки, информационные поводы и пытаются кому-то что-то доказать», — прокомментировал обвинения в злоупотреблении алкоголем чиновник.

По его словам, слухи подобного рода не оставляют его совершенно равнодушным, однако он пытается относиться к ним с юмором.

До этого Федорищев назвал проигрыш самарских «Крыльев советов» «Краснодару» «уроком всем». Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 0:6.

Позднее Федорищев рассказал о воровстве в «Крыльях Советов» после того, как в июле 2025 года арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с «Крыльев» 923 миллиона 384 тысячи рублей задолженности по иску «Ростеха».

Ранее самарский губернатор Федорищев напомнил, что он жив, вопреки слухам.

