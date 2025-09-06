На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе

Вильфанд: на следующей неделе в Москве ожидается летняя погода
Максим Блинов/РИА Новости

В Москве с субботы, 6 сентября, установится длительный период теплой погоды. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Я бы назвал эту [погоду] просто летом, без бабьего. В Москве устанавливается длительный период летней погоды, который связан с тем, что чуть севернее от Москвы устанавливается мощный антициклон», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что на следующей неделе в Москве установится ясная, малооблачная погода. По его словам, в городе столбики термометров в субботу поднимутся до +20°C...+22°C, а в понедельник и вторник — до +21°C...+23°C.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве скоро начнется первая, очень долгая волна бабьего лета. По его словам, тепло в столице будет до 20-х чисел сентября, воздух со следующей недели начнет прогреваться в дневные часы до +23°C.

Ранее россиянам назвали пять направлений, куда поехать на бабье лето.

