Во Франции автомобиль въехал в толпу людей

AFP: семь человек пострадали во Франции при наезде авто, одного не спасли
Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

На северо-западе Франции автомобиль врезался в толпу, в результате семь человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Инцидент произошел в прибрежном городе Пиру, департамент Манш. Врачи оказали помощь четырем пешеходам и двум пассажирам автомобиля. Местные СМИ уточняют, что транспортное средство врезалось в террасу пиццерии. Одного из пострадавших спасти не удалось.

4 сентября в Лондоне двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов. Несколько пассажиров и пешеходов госпитализировали, а сам автобус лишился лобового стекла. Полиция начала расследование инцидента.

30 августа в городе Эвре на севере Франции автомобиль врезался в толпу людей у бара. За рулем был пьяный посетитель, которого охранники вывели из заведения за участие в конфликте. Он намеренно, на большой скорости задним ходом врезался в толпу. Один мужчина после наезда не выжил, пятеро пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее водитель самосвала дважды наехал на толпу людей из-за конфликта.

