На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль въехал в толпу людей во Франции

Le Figaro: автомобиль намеренно въехал в толпу людей в городе Эвре на севере Франции
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В городе Эвре, расположенном на севере Франции, автомобиль врезался в толпу людей у бара, сообщает газета Le Figaro. Отмечается, что наезд мог быть совершен умышленно.

«В винном баре в центре города, около 4 часов утра произошла ссора между несколькими людьми. Охранники решили вывести их из заведения. Тогда один из посетителей пошел за автомобилем и намеренно, на большой скорости задним ходом врезался в толпу людей возле заведения», — сообщает издание со ссылкой на прокуратуру города.

Один мужчина после наезда не выжил, пятеро пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии. Трое причастных к инциденту, среди которых одна женщина, арестованы.

В Новосибирске 10 августа около 5 утра на улице Петухова, 79Б. водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара.

«Причиной поступка стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, был избит его знакомый. К счастью, несмотря на пугающие кадры, обошлось без пострадавших — повреждены лишь козырек, крыльцо и стены этого заведения», — сообщил канал «АСТ-54. Black».

Ранее в Петрозаводске пикап влетел в толпу пешеходов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами