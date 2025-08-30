Автомобиль въехал в толпу людей во Франции

Le Figaro: автомобиль намеренно въехал в толпу людей в городе Эвре на севере Франции

В городе Эвре, расположенном на севере Франции, автомобиль врезался в толпу людей у бара, сообщает газета Le Figaro. Отмечается, что наезд мог быть совершен умышленно.

«В винном баре в центре города, около 4 часов утра произошла ссора между несколькими людьми. Охранники решили вывести их из заведения. Тогда один из посетителей пошел за автомобилем и намеренно, на большой скорости задним ходом врезался в толпу людей возле заведения», — сообщает издание со ссылкой на прокуратуру города.

Один мужчина после наезда не выжил, пятеро пострадавших были госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии. Трое причастных к инциденту, среди которых одна женщина, арестованы.

В Новосибирске 10 августа около 5 утра на улице Петухова, 79Б. водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара.

«Причиной поступка стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, был избит его знакомый. К счастью, несмотря на пугающие кадры, обошлось без пострадавших — повреждены лишь козырек, крыльцо и стены этого заведения», — сообщил канал «АСТ-54. Black».

Ранее в Петрозаводске пикап влетел в толпу пешеходов.