Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона

Несколько человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом в центре Лондона после того, как автобус врезался в пешеходов. Об этом сообщает сообщает Daily Star.

«Водитель автобуса пострадал, несколько пассажиров были доставлены в больницу. Также сообщается, что в инциденте пострадали пешеходы, их тоже госпитализировали», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что автобус выехал на тротуар с проезжей части. У него разбито лобовое стекло. На место происшествия прибыли врачи и пожарные. О причинах аварии не сообщается. Полиция начала расследование инцидента. На данном его этапе никто не арестован.

