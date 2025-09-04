На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Двухэтажный автобус въехал в толпу пешеходов в центре Лондона

В центре Лондона автобус врезался в толпу пешеходов
James Manning/PA Images/Getty Images

Несколько человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом в центре Лондона после того, как автобус врезался в пешеходов. Об этом сообщает сообщает Daily Star.

«Водитель автобуса пострадал, несколько пассажиров были доставлены в больницу. Также сообщается, что в инциденте пострадали пешеходы, их тоже госпитализировали», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что автобус выехал на тротуар с проезжей части. У него разбито лобовое стекло. На место происшествия прибыли врачи и пожарные. О причинах аварии не сообщается. Полиция начала расследование инцидента. На данном его этапе никто не арестован.

До этого в Москве попал на видео момент наезда девушки-самокатчицы на мать известной актрисы.

Ранее в Ульяновске прицеп оторвался от грузовика на Президентском мосту и покатился навстречу потоку автомобилей.

