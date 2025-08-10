Водитель самосвала дважды наехал на толпу людей из-за конфликта и попал на видео

На видео попало, как самосвал дважды врезался в толпу людей в Новосибирске

В Новосибирске водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black». Инцидент произошел 10 августа около 5 утра на улице Петухова, 79Б.

«Причиной поступка стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, был избит его знакомый. К счастью, несмотря на пугающие кадры, обошлось без пострадавших — повреждены лишь козырёк, крыльцо и стены этого заведения», — сообщает канал.

До этого сообщалось, что в Башкортостане иномарка врезалась в магазин и перевернулась. На кадрах заметно, что перевернутый черный автомобиль лежит возле магазина, у которого выбита большая часть стекол.

Ранее приморка получила серьезные травмы в ДТП, и это попало на видео.