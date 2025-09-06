На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти на видео попал взрыв авиабомбы, найденной около ж/д путей

В Ленобласти авиабомбу времен ВОВ обнаружили около железнодорожных путей
true
true
true

Сотрудники МЧС показали взрыв снаряда, который обнаружили недалеко от путей в Ленобласти. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Боеприпас ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны обнаружили в 20 метрах от путей на перегоне Тосно – Саблино. Фугасная авиабомба этого типа весит 100 килограммов, 70 из них – взрывчатое вещество.

Специалисты вывезли снаряд на полигон, где взорвали его.

В МЧС напомнили, что при обнаружении снаряда важно отойти от него на безопасное расстояние и обратиться в экстренные службы.

Накануне в трех разных локациях Петербурга специалисты обнаружили три боеприпаса. Так, на Собственном проспекте нашли 50-мм минометную бомбу, на Пулковском шоссе – 152-мм артиллерийский снаряд, в Удельном парке – 82-мм минометную мину.

Все боеприпасы времен ВОВ и находились в состоянии коррозии. Все уничтожили на местном полигоне.

Ранее неразорвавшийся боеприпас попал на крышу ж/д станции в Ростовской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами