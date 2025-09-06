В Ленобласти на видео попал взрыв авиабомбы, найденной около ж/д путей

В Ленобласти авиабомбу времен ВОВ обнаружили около железнодорожных путей

Сотрудники МЧС показали взрыв снаряда, который обнаружили недалеко от путей в Ленобласти. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Боеприпас ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны обнаружили в 20 метрах от путей на перегоне Тосно – Саблино. Фугасная авиабомба этого типа весит 100 килограммов, 70 из них – взрывчатое вещество.

Специалисты вывезли снаряд на полигон, где взорвали его.

В МЧС напомнили, что при обнаружении снаряда важно отойти от него на безопасное расстояние и обратиться в экстренные службы.

Накануне в трех разных локациях Петербурга специалисты обнаружили три боеприпаса. Так, на Собственном проспекте нашли 50-мм минометную бомбу, на Пулковском шоссе – 152-мм артиллерийский снаряд, в Удельном парке – 82-мм минометную мину.

Все боеприпасы времен ВОВ и находились в состоянии коррозии. Все уничтожили на местном полигоне.

Ранее неразорвавшийся боеприпас попал на крышу ж/д станции в Ростовской области.