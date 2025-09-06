Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сосредоточить силы у Курской и Белгородской областей России. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным Лабиринт в беседе с журналистом RT.

По его словам, подразделения Вооруженных сил Российской Федерации препятствуют попыткам украинских войск концентрироваться на стыке российских регионов, они плотно держат район, срывая ротации противника и уничтожая его склады с боекомплектами.

6 сентября советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков сообщил, что Украина потеряла 1,8 млн военных за 3,5 года боевых действий против России. По его словам, источником для этих данных стали сообщения британской прессы и результаты взлома базы данных Генерального штаба ВСУ. Если эти сведения верны, за день боевых действий ВСУ теряют 650 человек.

Ранее в Белгородской области при атаке ВСУ пострадала «Пятерочка».