Подросток поссорился с одноклассником и ударил его ножом в спину

В Тыве подросток получил удар ножом в спину в конфликте с одноклассником
Shutterstock

Подростка госпитализировали после конфликта со сверстником в Тыве. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Кызыле. По данным ведомства, 16-летний пострадавший и его 15-летний знакомый учатся в одном классе. Между школьниками произошла ссора, во время которой младший нанес старшему удар ножом в спину.

В результате 16-летний молодой человек попал в больницу, ему оказали всю необходимую помощь. Информация о его травмах и состоянии не уточняется.

На данный момент в ситуации разбираются следователи, они проводят все необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

До этого в Нижегородской области во время конфликта с сыном-подростком пострадала мать. Молодой человек, по данным следствия, несколько раз ударил молотком по голове свою мать. В результате женщина не выжила.

Ранее пьяная женщина угрожала ножом матери с ребенком в Выборге и попала в психбольницу.

