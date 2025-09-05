На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяная женщина угрожала ножом матери с ребенком в Выборге и попала в психбольницу

В Выборге пьяная женщина угрожала ножом проходившим мимо матери с ребенком
Росгвардия по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Выборге 54-летняя пьяная женщина угрожала ножом прохожей с десятилетним сыном. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел около в одном из дворов на Ленинградском шоссе. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, внезапно начала размахивать ножом в направлении прохожей и ее малолетнего ребенка. В этот момент один из прохожих отвлек внимание нападавшей, что позволило мальчику и его матери избежать возможного нападения.

Прибывший на место происшествия наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу. Женщина продолжала вести себя агрессивно, и ее заковали в наручники. Агрессорша была передана сотрудникам полиции и госпитализирована в психоневрологический диспансер.

Ранее кемеровчанин с мачете напал на подростка из-за мопеда.

