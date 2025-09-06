В Нижегородской области юноша забил мать молотком

В городе Выкса Нижегородской области юноша, обвиняемый в жестоком избиении матери, заключен под стражу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в многоэтажке по улице Новой. 18-летний юноша несколько раз ударил по головемолотком свою 45-летнюю мать. Спустя две недели женщину обнаружил ее брат, который приехал проверить, почему сестра перестала отвечать на звонки.

Спасти пострадавшую не удалось. Подозреваемого в нападении задержали. Молодому человеку предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Ульяновской области пенсионер потерял брюки и угрожал жене. 74-летняя пенсионерка сообщила, что муж угрожал ей. Выяснилось, что 77-летний мужчина утром потерял свои брюки и обвинил жену в их исчезновении. Между супругами возникла ссора, в ходе которой пенсионер ударил женщину палкой по голове, а затем схватился за нож и начал высказывать угрозы. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

