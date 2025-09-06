На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приговорил ставропольца к длительному сроку за торговлю людьми

ФСБ: участник банды торговцев людьми осужден на 10 лет на Ставрополье
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Ставропольский суд приговорил к 10 годам заключения местного жителя, обвиняемого в торговле людьми. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ по региону.

По информации следователей, фигурант в составе ОПГ занимался поиском иностранцев, незаконно находившихся на территории Российской Федерации. Злоумышленники под предлогом легализации в стране и оформления на работу, забирали у пострадавших документы. После этого фигуранты заключали сделки их купли-продажи и отправляли работать на новые места.

Кроме того, уточняется, что злоумышленник совершал разбойные нападения в интересах главарпреступной группы.

В ФСБ отметили, что мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год по нескольким статьям: Торговля людьми, Разбой и Участие в преступном сообществе.

В феврале этого года сообщалось, что главаря банды, торговавшей людьми на Ставрополье, приговорили к 10 годам колонии строго режима и штрафу в 1 млн рублей.

Ранее в Ростовской области братьев осудили за использование рабского труда пяти человек.

