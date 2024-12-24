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В Ростовской области два брата три года держали в рабстве пятерых человек

В Ростовской области братьев осудили за использование рабского труда 5 человек
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СУ СК России по Ростовской области

В Ростовской области суд вынес приговор двум братьям, которых обвиняли в использовании рабского труда. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, родственники в период с 2020 по 2023 год удерживали пятерых людей. Пленники жили в помещениях без необходимых условий, они бесплатно работали на сельскохозяйственных полях и подвергались физическому насилию.

После того, как об удержании людей стало известно, правоохранители задержали братьев. В отношении обоих возбудили уголовное дело по статье об использовании рабского труда.

«В ходе следствия в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Суд признал мужчин виновными и приговорил каждого к четырем годам лишения свободы, которые они проведут в колонии общего режима.

До этого в Ростовской области предъявили обвинение местному жителю, который удерживал в рабстве 18 человек, которых содержал в ужасных условиях и заставлял поклоняться ему.

Ранее россиянка взяла в рабство двух женщин и заполучила их московскую квартиру.

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