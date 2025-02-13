Россиянин отправился в колонию за торговлю иностранными гражданами

В Ставропольском крае суд признал местного жителя виновным в незаконной миграции и торговле людьми. Об этом сообщает Stavropol.Media со ссылкой на пресс-службу краевого УФСБ России.

Согласно материалам дела, мужчина создал преступное сообщество, в которое входило восемь человек. Злоумышленники подыскивали мигрантов, у которых были проблемы с разрешением на пребывание на территории РФ, и предлагали им помощь. Под предлогом оформления на новую работу у них отбирали документы, после чего продавали «владельцу» мигрантов, которые трудились на него. В отношении участников ОПГ возбудили 12 уголовных дел.

Главаря банды приговорили к десяти годам колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Пятерых его сообщников заключили под стражу, трое находятся под домашним арестом.

Ранее в Ростовской области братьев осудили за использование рабского труда пяти человек.