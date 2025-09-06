В Оренбургской области подросток изнасиловал женщину

В Оренбургской области возбудили уголовное дело после изнасилования местной жительницы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Бузулуке. По данным следственного комитета, несовершеннолетний надругался над женщиной. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется.

По данным местных СМИ и пабликов, подросток является мигрантом. Вместе со знакомым, по предварительной информации, они удерживали пострадавшую в квартире. При этом один совершал преступление, пока второй снимал происходящее на камеру.

После публикаций на ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», – сообщается в публикации.

До этого две жительницы Бурятии пошли в лес за грибами и едва не подверглись изнасилованию. Неизвестный пытался надругаться над одной из них, но вместе с подругой им удалось вырваться.

Ранее отец избил семилетнюю дочь, которую изнасиловал его брат, чтобы заставить ее молчать.