В Бурятии неизвестный пытался изнасиловать девушек, собиравших грибы

В Бурятии девушки отбились от насильника в лесу

В Бурятии подруги, собиравшие грибы в лесу, подверглись нападению неизвестного мужчины, злоумышленник попытался изнасиловать одну из девушек. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в лесном массиве Нижнего Саянтуя около СНТ «Багульник». Девушки отправились в лес за грибами. Внезапно одна из них услышала крики помощи и бросилась на выручку. Прибежав на место, она увидела, как неизвестный мужчина пытается изнасиловать ее подругу.

Преступник, заметив вторую девушку, напал и на нее. Однако совместными усилиями подруги смогли оказать сопротивление и отбиться от нападавшего. Обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

До этого москвич напал на девушку в лифте и надругался над ней. Инцидент произошел 10 августа в лифте жилого дома на Старомарьинском шоссе. По данным следствия, злоумышленник, воспользовавшись отсутствием свидетелей и своим физическим превосходством, напал на девушку и надругался над ней. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, 40-летнего подозреваемого задержали.

Ранее россиянин попытался изнасиловать девушку, которая шла на пляж, но она отбилась.