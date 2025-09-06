На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров рассказал, где еще не успел побывать в Чечне

Кадыров заявил, что еще не ездил в село Харкарой в Чечне
true
true
true
close
chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что еще не везде побывал в республике. Об этом пишет РИА Новости.

По словам руководителя региона, ему еще предстоит посетить село Харкарой в горах Веденского района. Данная местность известна своими древними башнями, а также здесь находятся небольшой древний город и крепость.

«Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми ее прелестями. Я желал бы путешественникам открыть для себя всю Чеченскую Республику, она везде разная и везде красивая», — отметил Кадыров.

Он добавил, что в регионе есть очень завораживающие места, и можно проложить интересные туристические маршруты. Как сказал глава Чечни, в республике можно «отдохнуть от души и для души».

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости и дальше развивать туризм на Северном Кавказе. Глава российского правительства подчеркнул, что здесь действует особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. При этом общий объем заявленных ее резидентами капитальных вложений составляет около 200 млрд рублей.

Ранее эксперт назвал самые востребованные направления для туризма по РФ в бархатный сезон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами