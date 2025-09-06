Кадыров рассказал, где еще не успел побывать в Чечне

Кадыров заявил, что еще не ездил в село Харкарой в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что еще не везде побывал в республике. Об этом пишет РИА Новости.

По словам руководителя региона, ему еще предстоит посетить село Харкарой в горах Веденского района. Данная местность известна своими древними башнями, а также здесь находятся небольшой древний город и крепость.

«Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми ее прелестями. Я желал бы путешественникам открыть для себя всю Чеченскую Республику, она везде разная и везде красивая», — отметил Кадыров.

Он добавил, что в регионе есть очень завораживающие места, и можно проложить интересные туристические маршруты. Как сказал глава Чечни, в республике можно «отдохнуть от души и для души».

В мае премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости и дальше развивать туризм на Северном Кавказе. Глава российского правительства подчеркнул, что здесь действует особая экономическая зона туристско-рекреационного типа. При этом общий объем заявленных ее резидентами капитальных вложений составляет около 200 млрд рублей.

