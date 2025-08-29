Названы самые востребованные направления для туризма по России в бархатный сезон

Турэксперт Барзыкин: в бархатный сезон цены на туры по РФ будут ниже, чем летом

Во время бархатного сезона традиционно снижается загруженность авиалиний и объектов туризма, на фоне чего стоимость путешествий падает. Востребованными у россиян в это время будут, в том числе, внутренние направления, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, в числе безусловных лидеров для поездок в этом году стали курорты Черного моря, на которые пришлось более 30 % от общего числа бронирований.

«В частности, это Краснодарский край — несмотря на экологическую катастрофу в Анапе, в целом по региону зафиксирован рост туристической активности на 5-8 %. Крым тоже очень хорошие результаты показал, в том числе из-за перераспределения из Анапы», — отметил турэксперт, добавив, что не меньшей популярностью пользуется Азовское море.

Интересно, что россияне выбирают для отдыха не только крупные города, но и многочисленные курортные поселки побережий Черного и Азовского моря, отметил Барзыкин. По его словам, отмечается рост продаж на бархатный сезон, ведь минимум до 15 октября в этих местах будет тепло, а стоимость проживания в отелях снизится на 10-15%.

Помимо этого, ранней осенью у российских туристов востребованы кавказские курорты. В том числе это Кавминводы в Ставропольском крае, республики Северного Кавказа – Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Северная Осетия и другие. Многих путешественников эти регионы привлекают экологическими маршрутами для трекинга, отметил турэксперт.

Остается в числе лидеров и озеро Байкал. Кроме того, осенью россияне поедут и на горнолыжные курорты, включая Шерегеш и Красную Поляну. Также в числе популярных внутренних направлений Барзыкин назвал Санкт-Петербург, Карелию, Псковскую область, Москву и города Золотого кольца, Калининградскую область и Казань.

«В целом карта очень разнообразна, — подчеркнул эксперт. — Потом бархатный сезон сменится ноябрьскими школьными каникулами. А после будет небольшое затишье где-то до второй декады декабря, то есть уже до начала горнолыжного сезона».

До этого аналитики назвали топ-5 самых популярных у россиян направлений в ноябрьские праздники. В их число вошли Санкт-Петербург, востребованность которого у путешественников выросла втрое до 20,7 % заказов. Следом за Петербургом в рейтинге идет Москва (17,2 %), интерес к которой у россиян вырос на треть. А вот снизился спрос среди жителей РФ на ноябрьский отдых в Адлере (8 %) и Сочи (5,7 %) – в этом году число туристов здесь в это время будет ниже на 18 % и 25 % соответственно.

Ранее стало известно, что еще в одном регионе РФ введут налог на туристов.