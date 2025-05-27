Мишустин призвал развивать туризм на Северном Кавказе

Мишустин заявил, что нужно дальше развивать туризм на Северном Кавказе

Туризм на Северном Кавказе нужно и дальше развивать. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на профильной правкомиссии, передает ТАСС.

«Необходимо и дальше укреплять сильные стороны Северного Кавказа. Одна из таких — туризм. То, чем округ славится», — сказал Мишустин, отметив, что здесь действует особая экономическая зона туристско-рекреационного типа, а общий объем заявленных их резидентами капитальных вложений составляет около 200 млрд руб.

Северный Кавказ за последние два года посетили около 6 млн человек. Россиян в том числе привлекает горнолыжный отдых, а инвесторов — курорты «Эльбрус» и «Архыз». Кроме того, два месяца назад была запущена первая очередь курорта «Мамисон» в Северной Осетии, рассказал глава правительства РФ.

Он подчеркнул, что важно обеспечить высокие стандарты в гостиницах, на канатных дорогах, трассах и другой инфраструктуре.

В сентябре 2024 года сообщалось, что летом курорты Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Архыз в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне посетили более 417 тысяч отдыхающих.

Ранее сообщалось, что миллиардер из Кургана откроет гостиницу на Кавказе.