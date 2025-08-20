На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о вспышке сразу двух опасных видов гриппа осенью

Врач Коновалов: осенью 2025 года ожидается всплеск гонконгского и свиного гриппа
Shutterstock/FOTODOM

В предстоящем эпидемическом сезоне осенью 2025 года в России ожидается вспышка свиного и гонконгского гриппа. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов в разговоре с АГН «Москва».

Врач отметил, что ВОЗ уже рекомендовала включить в состав вакцин для северного полушария актуальные штаммы свиного гриппа A/H1N1 и гонконгского гриппа A/H3N2. По словам Коновалова, среди симптомов этих видов гриппа высокая температура до 38–39 градусов и лихорадка. Кроме того, у заболевших существуют риски серьезных осложнений, включая миокардит и воспаление почек.

Медик заявил, что самым эффективным способом защиты от тяжелых форм гриппа и его осложнений остается своевременная вакцинация. Прививки необходимо делать уже в августе. Помимо гриппа, в осенне-зимний период ожидается всплеск заболеваемости риновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекциями, добавил эксперт.

До этого россиянам перечислили места и способы заражения лихорадкой чикунгунья. По данным Telegram-канала «Объясняем.РФ», в этом году больше всего случаев заражения зафиксировано в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Симптомы лихорадки проявляются через 4–8 дней, в их числе — высокая температура, сильная боль в суставах и мышцах, тошнота и сыпь.

Ранее россиян предостерегли от бесконтрольного приема добавок для иммунитета.

