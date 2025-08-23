В Роспотребнадзоре заявили о росте числа заражений новым вариантом коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью ТАСС, что в России растет число случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус».

«Количество случаев заражения «Стратусом» каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше», — сказала Попова.

По ее словам, заболевание протекает в легкой форме, и новый вариант коронавируса не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни. При этом, как отмечает Попова, «Стратус» более заразен.

20 августа глава Роспотребнадзора заявила, что вероятность новой пандемии из-за COVID-19 невелика. По ее словам, вирус мутировал и перешел в разряд сезонных респираторных заболеваний.

6 августа в Китае из-за вспышки вируса чикунгунья ввели профилактические меры, аналогичные тем, что действовали во время пандемии COVID-19. В КНР было зарегистрировано свыше семи тысяч случаев заражения вирусом. Большая часть заболевших выявлена в крупнейшем производственном центре страны Фошань.

Ранее россиянам спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом.