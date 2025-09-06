В Минприроды рассказали, как снизилась площадь лесных пожаров в России

Минприроды: площадь лесных пожаров в РФ снизилась почти в 2 раза за год

Глава Минприроды РФ Александр Козлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал РИА Новости, что площадь лесных пожаров в России с начала года достигла 4,2 миллиона гектаров, что в два раза меньше, чем в 2024 году.

По словам министра, лесопожарный сезон в 2025 году начался почти на месяц раньше срока из-за малоснежной зимы и ранней весны.

«Плотная работа Минприроды и Рослесхоза с регионами дали результат: на данный момент площадь, пройденная огнем на землях лесного фонда, составила 4,2 миллиона гектаров. В прошлом году на этот период она была 7,8 миллиона гектаров. То есть снижение почти в два раза», — поделился Козлов.

Он добавил, что лесные пожары в основном действовали в Сибири и на Дальнем Востоке, большая их часть возникла в труднодоступных и отдаленных районах из-за сухих гроз.

Козлов уточнил, что сейчас ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, но пожароопасный сезон еще не закончился, поэтому власти продолжают следить за ситуацией.

В конце августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорил, что в регионе могут создать межрегиональный центр по борьбе с лесными пожарами.

