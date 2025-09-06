На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минприроды рассказали, как снизилась площадь лесных пожаров в России

Минприроды: площадь лесных пожаров в РФ снизилась почти в 2 раза за год
true
true
true
close
Наталья Горшкова/РИА Новости

Глава Минприроды РФ Александр Козлов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал РИА Новости, что площадь лесных пожаров в России с начала года достигла 4,2 миллиона гектаров, что в два раза меньше, чем в 2024 году.

По словам министра, лесопожарный сезон в 2025 году начался почти на месяц раньше срока из-за малоснежной зимы и ранней весны.

«Плотная работа Минприроды и Рослесхоза с регионами дали результат: на данный момент площадь, пройденная огнем на землях лесного фонда, составила 4,2 миллиона гектаров. В прошлом году на этот период она была 7,8 миллиона гектаров. То есть снижение почти в два раза», — поделился Козлов.

Он добавил, что лесные пожары в основном действовали в Сибири и на Дальнем Востоке, большая их часть возникла в труднодоступных и отдаленных районах из-за сухих гроз.

Козлов уточнил, что сейчас ситуация с лесными пожарами стабилизировалась, но пожароопасный сезон еще не закончился, поэтому власти продолжают следить за ситуацией.

В конце августа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев говорил, что в регионе могут создать межрегиональный центр по борьбе с лесными пожарами.

Ранее мужчина устроил лесной пожар, когда пытался избавиться от возлюбленной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами